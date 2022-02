Calciomercato Juventus, epurazione Allegri | addio Bonucci a due condizioni

Calciomercato Juventus, epurazione totale da parte di Massimiliano Allegri. L’addio di Bonucci a fine stagione è determinato da due condizioni

Non ci sono solamente i colpi in entrata, ma anche alcune cessioni si potrebbero vedere la prossima stagione. Il progetto a lunga gittata di Massimiliano Allegri prevede, con il tempo, un’epurazione dentro la sua Juve. Serve gente che abbia quella cattiveria agonistica che forse è mancata negli ultimi anni. E allora qualche addio eccellente potrebbe anche essere nell’ordine delle cose.

Il rapporto con Bonucci, ad esempio, non è stato sempre idilliaco. Tanto che per un anno il giocatore si è allontanato dalla Continassa per andare a Milano e poi tornare. Sicuramente, Leo, si è pentito di quella scelta che gli ha anche tolto il grado di vice capitano in questa stagione. Manca Chiellini? La fascia va sul braccio di Dybala. Una delle prime conferme che sono arrivate dal tecnico proprio all’inizio della stagione.

Calciomercato Juventus, via Bonucci: rimane de Ligt

Un’altra notizia spuntata fuori dalla puntata odierna di Juventibus, è arrivata appunto sulla questione relativa a de Ligt, che ovviamente tocca anche Bonucci. Secondo Momblano un addio del difensore si potrebbe concretizzare a due condizioni. La prima è relativa ovviamente alla situazione economica. Se la Juve non dovrà finanziare i prossimi colpi con le uscite, allora rimarrà de Ligt e Bonucci potrebbe salutare. E poi, per completare l’opera, dovrebbe essere Allegri l’assoluto padrone del mercato, dettando in ogni modo le scelte societarie. Insomma, in questo preciso momento appare comunque difficile un addio del difensore alla fine del campionato.

Come appare in ogni caso difficile quello dell’olandese: la Juventus ci ha investito una cifra importante e non ha nessuna intenzione di cederlo. A meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile, quasi a tre cifre. Bene, in quel caso ovviamente se ne potrebbe anche parlare.