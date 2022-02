Doccia gelata, bomber k.o. | A rischio per Villarreal-Juventus

Doccia gelata: il bomber è ko. La sua partita nella gara d’andata contro la Juventus è a rischio. Ecco le ultime dalla Spagna

Ci sono davvero pochi dubbi che sul calendario della Juventus, alla Continassa, la data segnata in rosso sul calendario è quella del 22 febbraio, quando la formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà impegnata in Spagna, nella tana del Villarreal, per la gara d’andata degli ottavi di Champions League. Un appuntamento da non sbagliare per la squadra bianconera, che sogna di andare il più avanti possibile nella Coppa. Il sorteggio è stato senza dubbio benevolo, anche se non bisogna per niente al momento dimenticare gli ultimi anni: buttati fuori da Ajax, Lione e Porto. Non certo squadre imbattibili.

Tra questa schiera di squadre c’è sicuramente anche quella allenata da Emery. Che per la gara d’andata potrebbe anche dover fare a meno di uno degli uomini più importanti. Uscito anzitempo nella gara contro il Betis, Gerard Moreno potrebbe anche rimanere fuori per un problema fisico.

Doccia gelata per Emery, Moreno a rischio

Un infortunio al soleo per Gerard Moreno, almeno secondo le prime informazioni che arrivano dalla Spagna. Degli esami ovviamente verranno fatti nelle prossime ore in maniera assai più approfondita, ma se così fosse, una sua presenza nella sfida d’andata sarebbe decisamente a rischio. Per non dire quasi certa un’assenza. Un problema in meno per Allegri visto che Moreno è sicuramente uno degli elementi con maggiore talento dentro un gruppo, quello spagnolo, che sta comunque facendo una fatica enorme in questa stagione in Liga.

Seguiremo ovviamente gli sviluppi della questione per capire se realmente sarà così, ma in ogni caso, la Juventus, non può pensare al Villarreal ma deve guardare in casa proprio. Fate anche gli scongiuri, ma questa squadra è nettamente superiore a quella spagnola.