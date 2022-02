Atalanta-Juventus, la resa di Allegri: “Ecco chi vince lo scudetto” | Messaggio a Vlahovic

Atalanta-Juventus, le parole di Allegri a DAZN: ecco quanto dichiarato dal tecnico livornese nel post partita.

Ai microfoni di DAZN, Max Allegri ha analizzato la gara del Gewiss Stadium, affrontando diversi argomenti.

Ecco le sue parole:

“Sarebbe stato un dispiacere una partita giocata bene tecnicamente: abbiamo sbagliato molto in fase realizzativa, abbiamo rischiato di capitolare negli ultimi tre minuti. Secondo tempo buono, come il primo, Malinovskyi è stato bravissimo: ci abbiamo creduto, e Danilo ha fatto un goal meraviglioso.

TRIDENTE – “Rabiot e Mckennie aprivano molto gli spazi: hanno fatto delle buone triangolazioni, la prima occasione è stata un buon triangolo chiuso con Mckennie. C’è stato un momento in cui ci siamo ammucchiati troppo, loro ti saltano addosso e devi essere bravo a scaricare veloce scappandogli dietro. Abbiamo pareggiato, un punto importante, ci tenevamo a vincere, abbiamo allungato la striscia positiva”.

SCUDETTO – “Troppi punti da recuperare su tre squadre: era impossibile. Pensiamo al quarto posto, e cerchiamo di migliorare nelle prestazioni. Quando la palla è buona per l’ultimo passaggio, bisogna essere bravi a far sì che l’azione si tramuti in goal. Secondo me lo scudetto lo vince l’Inter, e ieri è stato un passaggio importante. In questo momento siamo troppo lontani: avremmo dovuto fare meglio nel girone d’andata, o vincere oggi.”

ZAKARIA – “Aveva giocato due partite, oggi c’erano molti spazi da aggredire ed è stato bravo: a metà campo c’era bisogno di gamba, di corsa, e sia Mckennie che Rabiot hanno fatto una buona partita.”

VLAHOVIC – “Non deve intestardirsi quando non gli riescono delle cose e deve migliorare tecnicamente: ma stiamo parlando comunque di un giocatore di 22 anni”.