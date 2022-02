Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: c’è la data | Le nuove cifre

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: c’è la data dell’incontro. Con le nuove cifre che la società bianconera ha messo sul piatto

La data è fissata. Ma c’è ancora da aspettare un poco. Sì, perché secondo quanto riportato da TuttoSport, difficile che una decisione su Paulo Dybala venga presa prima del prossimo CDA bianconero che è in programma tra il 23 e il 25 febbraio.

Tutto probabilmente girerà intorno a quella riunione che cercherà di fare chiarezza anche sul futuro della Joya: insomma, prima di marzo, non si conoscerà realmente il futuro dell’attaccate argentino che va in scadenza alla fine di giugno e sul quale, Allegri, vuole puntare. Soprattutto dopo l’arrivo di Vlahovic e soprattutto dopo aver visto, dopo tre partite, che l’intesa è già buona e che può solamente migliorare da qui ai prossimi mesi. In ogni caso le richieste di Dybala non dovrebbero essere accontentate. La Juventus, infatti, avrebbe in mente di mettere nuove cifre sul piatto.

Calciomercato Juventus, ecco le condizioni per il rinnovo

Il quotidiano torinese sottolinea come Cherubini potrebbe proporre ad Antun, agente di Dybala, un rinnovo con le stesse condizioni attuali di adesso: 7 milioni a stagione. Cambierebbero però i bonus, che al momento non sono così sostanziosi. La Juventus vorrebbe alzarli e mettere nelle condizioni Dybala di rendere al massimo per arrivare a quei 10 milioni all’anno che l’argentino ha richiesto in tempi non sospetti. In poche parole: più giochi, più segni, più guadagni.

Sarà muro contro muro? Non si sa, al momento. Ma la sensazione è che l’arrivo di Vlahovic abbia riportato entusiasmo dentro la Juventus. I calciatori hanno capito che la società vuole investire sul mercato per tornare a vincere non solo in Italia ma anche in Europa. E per un calciatore ambizioso come l’argentino questo potrebbe essere un segnale. Rimanendo in bianconero potrebbe togliersi ancora molte soddisfazioni. Vedremo.