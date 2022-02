Calciomercato Juventus, Milan “tradito” | Via libera per l’olandese

Calciomercato Juventus, il centrocampista sempre più lontano dai rossoneri. Ma la sua partenza genererebbe un interessante effetto domino.

La sensazione è che il Psg voglia riprovarci di nuovo. Dalla capitale parigina meditano un altro “sgarbo” al Milan dopo quello, ancora abbastanza fresco, che la scorsa estate ha riguardato Gianluigi Donnarumma. D’altronde, Leonardo è uno che difficilmente si fa sfuggire un parametro zero così appetitoso. Nei prossimi mesi partirà dunque l’assalto a Franck Kessié, ormai ai ferri corti con la società rossonera per via della sua “non risposta” a proposito del rinnovo di contratto.

Il centrocampista ivoriano rappresenta da mesi un obiettivo concreto del Psg, che verosimilmente nel prossimo mese di giugno dovrà decidere se tuffarsi su di lui oppure su Paul Pogba, un altro che si appresta a liberarsi gratis dalla sua attuale squadra. In tanti si chiedono come mai i parigini abbiano tanta urgenza di accaparrarsi l’ennesimo centrocampista, visto che il reparto è già ben assortito. La risposta, fanno sapere dalla Spagna, la si può rintracciare nella possibile partenza di Georginio Wijnaldum. L’olandese ex Liverpool non è mai ambientato a Parigi e secondo il portale iberico fichajes.net avrebbe chiesto la cessione.

Calciomercato Juventus, con Kessié a Parigi Wijnaldum finirebbe sul mercato

Wijnaldum era arrivato in pompa magna dall’Inghilterra e sulla carta sarebbe dovuto essere uno degli intoccabili di Mauricio Pochettino. Ma l’argentino finora gli ha preferito spesso altri giocatori, nonostante il nazionale olandese si sia sempre fatto trovare pronto. Ecco, in definitiva, perché il Psg cerca di cautelarsi con l’arrivo di Kessié: uno con le sue caratteristiche potrebbe rivelarsi più funzionale agli schemi dell’allenatore sudamericano.

E se Wijnaldum dovesse lasciare la Francia, su di lui si fionderebbero diverse squadre, tra cui la stessa Juventus, che da tempo ce l’ha nel mirino.