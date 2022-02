Calciomercato Juventus, colpo di scena Pogba | Cherubini al palo

Calciomercato Juventus, il centrocampista del Manchester United si è detto disponibile ad ascoltare tutte le offerte.

Ancora pochi mesi e il divorzio verrà consumato, stavolta quello definitivo. Paul Pogba si appresta ad abbandonare Manchester e Old Trafford per la seconda volta nella sua carriera. Dopo sei stagioni le strade del centrocampista francese e quelle dello storico club inglese sono destinate a separarsi. Un addio annunciato e quasi inevitabile.

Non c’è alcun margine per quanto riguarda un eventuale rinnovo di contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. L’ex juventino non vede l’ora di cambiare aria dopo anni complicati. Stessa cosa per i Red Devils, ansiosi di disfarsi – senza grandi rimpianti – di un calciatore che in Inghilterra è stato solamente la brutta copia di quello che invece avevamo ammirato negli anni di Torino. Un Pogba fortemente discontinuo, spesso polemico e che solo a sprazzi ha mostrato le sue indubbie qualità. Versione completamente diversa anche da quella che nel 2018 condusse la sua nazionale al trionfo nel Mondiale russo.

Calciomercato Juventus, Pogba potrebbe restare in Premier League

Pogba sarà dunque uno dei parametro zero più ambiti d’Europa e ormai da mesi c’è la fila dietro al suo agente, Mino Raiola. Il Polpo rappresenta un obiettivo concreto anche per la Juventus, che lo riaccoglierebbe volentieri dopo la dolorosa separazione avvenuta nell’estate 2016. Ma il percorso che riporterebbe Pogba a Torino è lastricato di ostacoli, a partire dall’ingaggio del centrocampista transalpino: in questo senso i bianconeri non possono competere con club del calibro di Psg e Real Madrid.

Ma, stando a quanto riportato nelle ultime ore dal Telegraph, Pogba potrebbe continuare a giocare in Premier League, pur lasciando Manchester. Avrebbe fatto sapere che a fine stagione è disposto ad ascoltare attentamente tutte le offerte, lasciando una corsia preferenziale ai club del massimo campionato inglese.