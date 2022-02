Pogba alla Juventus, è saltato il banco | Scontro totale: blitz a sorpresa

Calciomercato Juventus, l’intrigo Pogba continua a tenere banco: il blitz che scompagina i piani bianconeri.

L’opera di restyling del centrocampo non è stata ancora conclusa dalla dirigenza della Juventus che, anzi, in estate darà l’assalto ad almeno un mediano dal profilo internazionale.

Un nome che è ritornato a circolare in maniera prepotente in orbita bianconera è quello di Paul Pogba, che salvo clamorosi colpi di scena non rinnoverà il suo contratto con il Manchester United in scadenza nel 2022. Sottotraccia, Cherubini sta provando a tessere la tela con l’entourage della mezzala, con cui i rapporti sono prolifici ormai da tempo. Il “Polpo” non ha mai chiuso le porte ad un suo ritorno, anche se la concorrenza per aggiudicarselo non manca. Psg e Real Madrid attenzionano da tempo l’evolvere della situazione: i Blancos sembrano essersi defilati, ma Florentino Perez è abituato a colpi di coda inimmaginabili. Tuttavia, un altro club si sarebbe aggiunto nella corsa al francese.

Calciomercato Juventus, anche il Newcastle su Pogba

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, nelle ultime ore anche il Newcastle si sarebbe mosso per tastare la situazione. Notizia che fa il paio con quella rilanciata alcune ore fa dal Daily Express, secondo cui Pogba non chiuderebbe a priori le porte ad una sua possibile permanenza in Premier League. Molto dipenderà, come spesso accade in questo tipo di circostanze, non solo dall’offerta che il Fondo PIF deciderà di mettere sul piatto, ma anche dai progetti futuri e dalle prospettive di crescita di un club che fino a questo momento sta facendo fatica a ritagliarsi un ruolo importante in Premier League, e naviga nei bassifondi della classifica.