Calciomercato Juventus, svolta in “corsia”: 18 milioni

Calciomercato Juventus, sarà inevitabilmente un osservato speciale nella gara di domani sera. E il suo club fissa il prezzo.

Ha un duplice obiettivo il derby che domani sera vedrà i bianconeri duellare contro il Torino all’Allianz Stadium: vincere, certo, ma anche “spiare”. L’osservato speciale della stracittadina sarà Wilfried Singo, il difensore ivoriano che gioca con la casacca granata.

La dirigenza bianconera presterà la massima attenzione alla sua prestazione in campo. Sarà un’occasione d’oro per ammirare dal vivo i suoi progressi e, perché no, per meditare su possibili accordi futuri. L’esterno della squadra di Ivan Jurić piace un po’ a tutti: prima ancora che l’attuale management, lo avevano adocchiato in tempi non sospetti anche gli stessi Pirlo e Paratici.

Potrebbero esserci le condizioni, quindi, come fanno sapere da Calciomercato.com, per corteggiarlo e cercare di portarlo alla corte di Allegri. Il che attesterebbe ancora una volta il fatto che la Juventus sia sempre focalizzata sulle nuove leve, a caccia di talenti freschi che qua e là si stiano mettendo in evidenza nell’ambito del campionato italiano.

Calciomercato Juventus, Singo è più di un’idea

Naturalmente si ragiona solo per ipotesi, non essendo stata ancora azzardata alcuna mossa, ma è interessante capire a questo punto quanto costerebbe eventualmente l’operazione Singo. L’ivoriano, oggi in forza al Torino, è valutato intorno ai 18 milioni di euro. La valutazione del Torino per il classe 2000 è intorno ai 18 milioni di euro. Ne varrebbe la pena: il suo arrivo in squadra sarebbe ottimale in una fase in cui l’obiettivo è quello di tornare ad essere competitivi in ottica scudetto.

Il terzino destro, classe 2000, sa il fatto suo e non è un caso che anche il Milan, qualche mese fa, si fosse interessato a lui. Salvo poi optare, per una questione prettamente economica, per la meno dispendiosa soluzione Florenzi.