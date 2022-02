Calciomercato Juventus, erede Dybala | Tre nomi da capogiro: Cherubini prepara i botti

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo bianconero non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui l’argentino non dovesse rinnovare.

Il casting è iniziato. La Juventus sta valutando l’acquisto di un centrocampista offensivo, una sorta di “piano B” nel caso in cui dovesse consumarsi il divorzio con Paulo Dybala. Entro dieci giorni arriverà la tanto attesa decisione sul rinnovo del nazionale argentino. E se fino a qualche settimana fa filtrava un certo ottimismo in merito al prolungamento del contratto oggi – a quanto pare – non è più così.

Ormai è chiaro che se Dybala e il suo agente non decideranno di abbassare le pretese si arriverà alla rottura. L’ha spiegato con chiarezza lo scorso gennaio l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, malgrado la Juventus stia cercando di fare il possibile per non lasciarlo andare via a zero. Gratis. Magari ad una diretta concorrente come l’Inter, con l’ex Beppe Marotta che ha fiutato l’affare da mesi e sogna di regalare al suo allenatore Simone Inzaghi un talento assoluto come la “Joya”.

Calciomercato Juventus, nel mirino anche Nkunku e Wirtz

Il sostituto “naturale” di Dybala sarebbe Nicolò Zaniolo: i due hanno tutto sommato caratteristiche simili, soprattutto a livello tattico. Ed è anche per questo motivo che la Juventus ha attenzionato da tempo il giovane attaccante della Roma, ancora troppo incostante con la maglia giallorossa e da settimane alle prese con diversi “mal di pancia”.

Ma non c’è solamente Zaniolo sulla lista del direttore sportivo Federico Cherubini. Dalla Spagna parlano di un interessamento della Vecchia Signora a due calciatori in particolare, che oggi giocano entrambi in Bundesliga. Secondo il portale fichajes.net, la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi su Cristopher Nkunku, centrocampista francese classe ’97 in forza al Lipsia e su Florian Wirtz, gioiellino classe 2003 del Bayer Leverkusen.