Juventus-Torino, i convocati di Allegri | Doppia assenza ufficiale

Juventus-Torino, le scelte di Allegri per il derby. Diramata la lista dei convocati: c’è una doppia assenza importante.

Sta per alzarsi il sipario su Juventus-Torino, derby della Mole mai banale al quale i bianconeri approcciano con la consapevolezza di non poter più sbagliare, per non perdere contatto dalle prime della classe e rinsaldare il quarto posto a discapito dell’Atalanta.

Allegri potrà contare sulla formazione al completo eccetto che in difesa, dove si segnalano due assenze importanti: oltre al lungodegente Chiellini, anche Bonucci è stato escluso dalla lista dei convocati, per quel problema al polpaccio al quale aveva fatto riferimento Allegri nella conferenza stampa di presentazione. Out anche Bernardeschi, che potrebbe tornare disponibile per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Villareal.

Leggi anche –> Pogba e la Juventus, ribaltone totale | Il doppio blitz che fa saltare il banco

Ultim’ora Juventus, i convocati di Allegri per il derby

Ecco la lista completa legata ai calciatori che potranno essere schierati da Allegri per far fronte alla compagine di Juric:

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

DIFENSORI: De Sciglio, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Arthur, Mckennie, Rabiot, Locatelli, Zakaria.

ATTACCANTI: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean , Kaio Jorge, Aké.