Pogba e la Juventus, ribaltone totale | ll doppio blitz che fa saltare il banco

Pogba alla Juventus? Non solo i bianconeri interessati al centrocampista del Manchester United, ci sarebbero altre due inglesi.

Pogba, l’ormai consolidato campione in mediana, il beniamino di tutti i tifosi bianconeri è il desiderio numero uno dei tifosi per la prossima stagione. Su di lui c’è la concreta possibilità di un ritorno sotto la Mole ma, stando ad indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate dal “Telegraph”, altre due big della Premier League si starebbero muovendo per ingaggiarlo a parametro zero.

Pogba non rinnoverà il contratto in scadenza con il Manchester United e nella prossima stagione sarebbe libero di scegliere una nuova destinazione.

Calciomercato Juventus, anche Chelsea e Arsenal su Pogba

Incredibile ma vero. Si tratterebbe di Chelsea ed Arsenal, le altre due big pronte a tesserare il campione francese ormai in uscita dal Manchester United. Oltre alla Juventus e il Psg, anche le due big londinesi farebbero un vero e proprio derby di mercato per arrivare al centrocampista a parametro zero.

Pogba è certamente uno dei profili più desiderati d’Europa e non sarà, di certo, semplice arrivare alla sua firma. Vista la tanta concorrenza internazionale, la Juventus si avvale anche dell’ottimo rapporto che aveva Pogba nell’ambiente, sia con gli ex compagni di squadra ma anche e soprattutto con i tifosi. Proprio i supporter sognano il grande ritorno che però potrebbe complicarsi nel caso le concorrenti facessero, davvero, sul serio. Newcastle.