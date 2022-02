Juventus-Torino, infortunio Dybala | La Joya esce al 54′: la prima diagnosi

Juventus-Torino, infortunio Dybala: la Joya ha chiesto il cambio ed è uscito al 54′ minuto di gioco: le sue condizioni.

Sembra essersi abbattuta una vera e propria ecatombe sulla Juventus, con Allegri costretto ad un nuovo cambio.

Dopo il forfait di De Sciglio nel riscaldamento, il problema accorso a Luca Pellegrini al tramonto del primo tempo, anche Dybala è uscito per un problema fisico. Dopo aver calciato con il sinistro, la “Joya” ha sentito una fitta e precauzionalmente è stato sostituito da Weston Mckennie. Da capire le condizioni dell’argentino: verosimilmente nel corso delle prossime ore verrà sottoposto agli esami strumentali di rito per capire il da farsi. Come riferito da DAZN, lo stesso attaccante non sembra essere preoccupato: potrebbe trattarsi di un affaticamento muscolare alla gamba sinistra.