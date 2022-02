Juventus, doccia gelata Allegri: infortunio nel riscaldamento

Juventus-Torino, doccia gelata per Massimiliano Allegri: infortunio nel riscaldamento, non va nemmeno in panchina

Problemi per Massimiliano Allegri, che perde un elemento fondamentale proprio nella fase di riscaldamento della partita. Rugani non ce la fa, e non giocherà al fianco di De Ligt in mezzo alla difesa. Il difensore non andrà nemmeno in panchina.

Al suo posto, il tecnico livornese, manderà in campo Pellegrini, con Alex Sandro che giocherà in mezzo. Un adattamento incredibile, visto che già mancano all’appello Bonucci e Chiellini. Il solo centrale di ruolo, insomma, è l’olandese, che dovrà guidare la difesa in un momento così importante della stagione.

