Calciomercato Juventus, Cherubini in scacco | L’annuncio ufficiale che gela tutti

Calciomercato Juventus, il centrocampista avrebbe cambiato idea sul suo futuro. Si allontana l’ipotesi di un suo approdo a Torino.

La notizia aveva fatto il giro del web alla velocità della luce. E altrettanto velocemente Frenkie De Jong ha voluto soffocarla, chiarendo che non c’è proprio niente di vero nelle indiscrezioni che sono circolate nelle ultime ore sul suo conto. I rumors davano per certo il suo addio al Barcellona. Si vociferava addirittura che la Juventus, una volta fatto fuori il Chelsea dalla trattiva, fosse già pronta ad accoglierlo e a consegnargli la maglia bianconera. Invece le cose non stanno proprio così. La versione del diretto interessato stride vivacemente, in effetti, con la fuga di notizie che ha preceduto questo weekend.

L’ex Ajax ha raccontato tutto al The Guardian, facendo una volta per tutte chiarezza sulle sue prospettive future e sulle mosse imminenti. Ha così svelato di non avere nessuna intenzione per il momento di lasciare il club spagnolo, per svariati motivi. “Sono molto felice di essere al Barcellona – ha detto – fin da piccolo volevo essere qui, quindi è stato un sogno che si è avverato”.

Calciomercato Juventus, De Jong resterà a Barcellona

C’è un solo passaggio, nelle sue dichiarazioni, che lascia trapelare una certa amarezza. “Mi sarebbe piaciuto vincere più trofei di quanti ne abbiamo vinti nei miei primi due anni qui – ha osservato De Jong – Mi aspettavo di più in questo senso, mettiamola così. Ma a parte questo, sono molto felice qui e spero di esserlo per molti altri anni”.

Quel “per molti altri anni” avrà fatto balzare giù dalla sedia Federico Cherubini e tutta la dirigenza, che aveva messo gli occhi su di lui già da un po’. Per il momento non se ne farà niente. Poi, si vedrà. Chissà che l’olandese non possa tornare sui suoi passi, un giorno, e tornare a bussare alla porta della Juventus.