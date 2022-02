Juventus, bordata contro Allegri: “Vlahovic ha sbagliato squadra”

Juventus, commento al vetriolo del giornalista sul tecnico livornese: la considerazione sulla scelta dell’attaccante serbo.

La prestazione tutt’altro che entusiasmante nel derby con il Torino ha fatto da detonatore. Su Massimiliano Allegri si è di nuovo abbattuta una “tempesta” di critiche. Ancora più pungenti, stavolta. L’aspettavano al varco i suoi principali detrattori, che al fischio finale della stracittadina si sono letteralmente scatenati.

L’effetto “nuovi acquisti”, nel frattempo, sembra essersi già esaurito e l’allenatore bianconero è ancora una volta spalle al muro. Lo stesso Allegri è ben cosciente che adesso, con un Dusan Vlahovic in più, il suo margine di errore si è ridotto notevolmente. Gli rimproverano un atteggiamento fin troppo rinunciatario da parte della sua squadra, per non dire speculativo. In effetti la Juventus, dopo aver sbloccato il match con de Ligt nella prima mezz’ora, è come se si fosse adagiata, accontentandosi di gestire il vantaggio e lasciando spesso e volentieri l’iniziativa alla formazione di Ivan Juric. Che così, a metà secondo tempo, ha trovato il gol del pareggio con il rientrante Belotti, lesto ad approfittare di un errore di posizionamento del brasiliano Alex Sandro.

Juventus, Bargiggia si scaglia contro Allegri

La quasi totalità dei commenti post-partita si è concentrata sul tecnico livornese, finito in una vera e propria bufera. Alcuni addetti ai lavori non sono stati affatto teneri con lui, come ad esempio il giornalista Paolo Bargiggia. Che ha affidato a Twitter un commento “infuocato”. Secondo il noto opinionista “Vlahovic rischia di aver scelto la squadra sbagliata per continuare la sua esplosione”, definendo il gioco di Allegri “prevedibile e conservatore”.