Juventus, fiato sospeso per Bonucci e Rugani | C’è un recupero lampo

Villarreal-Juventus è alle porte: i dubbi di Allegri in difesa. C’è un recupero lampo: oggi esami strumentali per Rugani e Dybala.

Neanche il tempo di metabolizzare il deludente pareggio contro il Torino che già è tempo di antivigilia per la Juventus, attesa dal delicato confronto contro il Villarreal, nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Le scorie del derby, però, si fanno sentire. Come riferito da “La Gazzetta dello Sport“, al momento il favorito numero uno per giocare con De Ligt è Danilo, con Bonucci e Rugani che proveranno, però, a stringere i denti. Nel caso in cui almeno uno dei due difensori dovesse recuperare, il brasiliano “scivolerebbe” più sull’esterno. L’ex Empoli dovrebbe sottoporsi oggi ad esami strumentali assieme a Paulo Dybala: la “Joya” ha accusato un problema muscolare, ma la sensazione è che non si tratti di nulla di particolarmente grave. A poche ore dal fischio d’inizio, però, non si vogliono correre rischi.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, esonero sempre più vicino | Rispunta Pirlo

Villarreal-Juventus, Pellegrini recupera: De Sciglio partirà dal 1′

Buone notizie arrivano sul “fronte” Pellegrini: il terzino sinistro, sostituito all’intervallo del derby, ha rimediato soltanto una botta e dovrebbe essere regolarmente convocato, anche se Mattia De Sciglio è il favorito numero uno per ottenere una maglia da titolare. Dubbi che Allegri si porterà dietro fino a poche ore dal fischio d’inizio; in uno dei match più importanti della stagione, la Juventus “rischia” di dover fare a meno di perni fondamentali del proprio scacchiere tattico. Ad ogni modo, servirà un atteggiamento diverso rispetto a quello remissivo messo in campo contro il Toro.