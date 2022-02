Calciomercato Juventus, esonero sempre più vicino | Rispunta Pirlo

Calciomercato Juventus, il ribaltone in Serie A è ipotesi sempre più concreta: ritorna prepotentemente in auge la candidatura di Pirlo.

Si entra nella fase più calda del campionato di Serie A: ogni partita ha un peso specifico di indiscutibile valore, motivo per il quale sono diversi gli allenatori sulla graticola, le cui panchine traballano pericolosamente.

Dopo l’avvicendamento in casa Salernitana, occhio a ciò che potrebbe succedere in casa Bologna, dove Sinisa Mihajlović potrebbe essere esonerato nel caso in cui i felsinei lunedì non dovessero fare punti con lo Spezia. I rossoblu nelle ultime 5 partite hanno raccolto soltanto un punto: il trend negativo potrebbe trascinarli nelle sabbie mobili della zona retrocessione, ormai non più così distante.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, scambio e cash per Koulibaly | United in agguato

Calciomercato Juventus, Pirlo per il dopo Mihajlović: i dettagli

Ecco perché, stando a quanto riferito da Giovanni Albanese, in caso di risultato negativo si dovrebbe procedere al ribaltone in panchina, con Andrea Pirlo possibile sostituto. L’ex tecnico della Juventus, ancora formalmente sotto contratto con i bianconeri, era stato sondato anche da Sabatini, dopo l’esonero di Stefano Colantuono: il “Maestro”, però, ha deciso di rifiutare l’offerta della Salernitana, con i granata che hanno immediatamente dirottato le proprie attenzioni su Davide Nicola. Chissà che non possa aprirsi una nuova pagina della storia da allenatore dell’ex regista di Milan e Juventus, protagonista comunque di una stagione sufficiente al timone della “Vecchia Signora”, fruttata la conquista di una Coppa Italia e una qualificazione in Champions League last minute.