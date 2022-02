Calciomercato Juventus, flop totale e addio | Ritorno a sorpresa

Calciomercato Juventus, stagione assolutamente deludente: ritorno a sorpresa. Destino già “segnato”: sarà addio immediato?

Al di là della scialba prova collettiva dell’Allianz Stadium, l’innesto di Dusan Vlahovic ha sicuramente dato alla compagine bianconera una bocca da fuoco assolutamente di valore, ma potrebbe anche aver offerto spunti di riflessione interessanti per altri componenti della rosa.

3 reti in campionato e una in Champions League è un bottino oggettivamente troppo magro per chi è stato acquistato con l’idea di tamponare, per quanto possibile e al netto dell’oggettivo divario tecnico, la partenza di Cristiano Ronaldo. Già, perché dire che Moise Kean – acquistato non a titolo definitivo, ma in prestito biennale con obbligo di riscatto che, tra bonus e parte fissa, dovrebbe superare i 40 milioni di euro – stia deludendo le attese, è solo ed esclusivamente un eufemismo. Anche nel derby, il suo ingresso in campo non ha dato quella scossa che Allegri si aspettava, anzi, e la sensazione è che, dopo Bentancur e Kulusevski, l’altro “epurato” possa essere proprio il classe ‘2000.

Calciomercato Juventus, “intrigo” Kean | Ritorno immediato

Come evidenziato stamani da “Tuttosport”, potrebbe prendere nuovamente consistenza l’ipotesi Psg. I transalpini, del resto, avevano bussato alla porta della Juventus già quest’estate, chiedendone il prestito di Kean in cambio di Mauro Icardi: scenario non percorribile visto che l’attaccante aveva già indossato la maglia dell’Everton questa stagione. Tuttavia, in estate la pista potrebbe tornare a surriscaldarsi, soprattutto se Maurito dovesse confermare il suo periodo di forma tutt’altro che positivo; a quel punto, la Juventus – tutt’altro che recalcitrante ad un eventuale addio dell’assistito di Mino Raiola – potrebbe tornare sul mercato per acquistare una punta per “completare” il reparto, o dare più spazio a Kaio Jorge, nel caso in cui Morata fosse confermato.