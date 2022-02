Calciomercato Juventus, il Milan mette la freccia: pronti 30 milioni

Calciomercato Juventus, il Milan mette la freccia ed è in vantaggio nella corsa al difensore: Maldini mette sul piatto 30 milioni di euro

Nelle scorse settimane è stato il profilo maggiormente indiziato per andare a prendere il posto di Chiellini o di Bonucci dentro la Juventus per la prossima stagione. Un difensore importante che Cherubini sta seguendo da tempo. Anche se, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il Milan davanti, con Maldini che avrebbe messo la freccia.

La situazione relativa a Botman, difensore centrale del Lilla che è entrato anche nel mirino di Cherubini, inizia a diventare più chiara con il passare del tempo. Al Milan serve un difensore centrale affidabile che possa lasciar tranquillo Pioli, anche perché l’infortunio di Kjaer è importante e vista l’età del calciatore non si sa se tornerà ai propri livelli. E poi c’è la questione relativa a Romagnoli, ormai al passo d’addio, pronto ad accasarsi alla Lazio. Insomma, Botman sarebbe l’elemento ideale.

Calciomercato Juventus, 30 milioni per Botman

Ci sono già stati degli incontri tra l’entourage del calciatore e la società rossonera, che sarebbe pronta, come detto, a mettere sul piatto la bellezza di 30 milioni di euro per strappare il cartellino del calciatore alla società francese. Inoltre, a quanto pare, lo stesso Botman avrebbe già dato la propria disponibilità all’arrivo in Italia sponda rossonera, una trattativa che quindi sembra ben avviata e che si potrebbe chiudere con una fumata bianca in tempi brevi.

Cherubini bruciato in questo caso, con il direttore dell’area sportiva della Juventus che sarà costretto a virare verso altri obiettivi. Che non mancano, ovviamente. Anzi, c’è da ricordare che uno è già arrivato, quel Gatti preso dal Frosinone che potrebbe essere davvero il futuro.