Il calciomercato della Juventus nella prossima estate passerà inevitabilmente da quel che accadrà nel corso delle prossime settimane.

Per capire quali saranno le mosse del club bianconero nei mesi più caldi dell’anno infatti bisognerà attendere l’esito delle trattative legate ai rinnovi dei calciatori che sono in scadenza di contratto e che dunque potrebbero essere liberi dopo il 30 giugno.

La Juventus è al lavoro per rinnovare gli accordi con Perin, De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi e Dybala. E proprio su quest’ultimo sembrano esserci i dubbi maggiori, vista la differenza che c’è tra la richiesta dell’argentino e l’offerta della dirigenza bianconera. I tifosi sono in ansia per capire quale sarà la decisione del calciatore. Al quale le pretendenti non mancano di certo.

Calciomercato Juventus, Barcellona e Atletico puntano Dybala

Come sottolinea anche “Todofichajes” infatti ci sono tante squadre che sono pronte ad accogliere la “Joya” nel loro organico e tengono sotto osservazione la situazione. Manchester City, Inter e Tottenham, ma anche due spagnole che sembrano avere qualche chance in più di ingaggiare il numero dieci qualora si arrivasse al divorzio con la Juventus. Come spiega il portale il Barcellona è in contatto costante con l’agente del calciatore, Jorge Antun, dalla fine del mese di gennaio. I blaugrana sperano che l’offerta sul tavolo sia convincente. Tuttavia anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone continua ad essere interessato. Proprio l’allenatore argentino potrebbe cercare di convincere il suo connazionale ad unirsi ai colchoneros mettendolo al centro del suo progetto. Saranno settimane calde dunque, per il rinnovo di Dybala. I tifosi bianconeri sperano che alla fine resti ancora a Torino. Ma in questa fase sembra davvero che tutto possa succedere.