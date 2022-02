Calciomercato Juventus, Dybala “in trappola”: la nuova offerta di rinnovo sul piatto

Calciomercato Juventus, Dybala praticamente in “trappola”: ecco la nuova offerta bianconera per il rinnovo della Joya

L’offerta di rinnovo sarebbe già stata recapitata al calciatore, che adesso dovrà decidere il proprio futuro. Certo, sicuramente nemmeno lui in questo momento si aspettava un “trattamento” del genere: ma i nuovi piani societari parlano chiaro. E allora, secondo il giornalista Franco Leonetti, Cherubini avrebbe deciso.

“La Juventus ha fatto la sua offerta al ribasso come ingaggio e durata del contratto (3 anni), come da nuovi piani societari, ora spetta al giocatore decidere cosa fare”. Questo il Tweet che sicuramente mette un poco di apprensione. Il motivo di questa ansia che potrebbe colpire i tifosi bianconeri è relativa al fatto che Dybala senza dubbio potrebbe avere delle offerte economiche molto più vantaggiose qualora decidesse di non rinnovare il proprio accordo che, ricordiamo, è in scadenza il prossimo 30giugno. E il fatto che si possa liberare a parametro zero permette alla Joya di alzare la posta. Insomma, appare tutt’altro che deciso il futuro.

Calciomercato Juventus, Cuadrado rinnova

Oltre la questione Dybala, da segnalare invece un rinnovo che potrebbe arrivare nelle prossime settimane: quello di Cuadrado, anche lui in scadenza, che però avrebbe trovato un accordo per altri due anni di contratto. Il colombiano rimarrà in bianconero, così come voluto da Allegri. Ma adesso il tecnico deve cercare di spingere per quello che sicuramente è l’accordo più importante da trovare: l’attaccante argentino – che dovrebbe tornare a disposizione per la semifinale di Coppa Italia – è un elemento fondamentale nello scacchiere tattico della Vecchia Signora nonostante i molteplici stop di questa stagione. Sarebbe davvero un peccato perderlo così, senza nemmeno riuscire a incassare un euro dalla cessione.

Ma oltre la questione economica sicuramente importante in questo momento, c’è anche quella tecnica da tenere in considerazione. Di giocatori come Dybala, in giro, ce ne sono pochi. E chi ce l’ ha se li tiene stretti.