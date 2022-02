Calciomercato Juventus, decisione a sorpresa | “Addio” De Ligt

Calciomercato Juventus, decisione a sorpresa del club che aveva messo nel mirino de Ligt: l’obiettivo è cambiato nelle ultime settimane

Una cosa è certa: de Ligt rimarrà sicuramente alla Juventus se la squadra bianconera riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions League. In caso contrario Cherubini si potrebbe anche sedere ad ascoltare le offerte che in ogni caso arriveranno per il difensore centrale, che partita dopo partita alza il livello delle proprie prestazioni.

Oltre il Chelsea – che ha messo l’olandese nel mirino – c’è stato anche un altro club che ha pensato al difensore della Juventus per rinforzare la propria rosa: il Barcellona di Xavi infatti nei mesi scorsi aveva iniziato i sondaggi per cercare di capire quali potessero essere le richieste della società torinese per il difensore preso dall’Ajax. Ma secondo quanto riportato da Radio Catalunya i blaugrana avrebbero cambiato obiettivo.

Calciomercato Juventus, il Barcellona molla de Ligt

Dopo il doppio confronto con il Napoli in Europa League, Xavi starebbe spingendo per il difensore azzurro Koulibaly, che va in scadenza di contratto nel 2023, e che in caso di mancato accordo per il rinnovo potrebbe essere ceduto la prossima estate da De Laurentiis per evitare qualsiasi problema in futuro. Il presidente azzurro è sicuramente rimasto scottato dalla decisione di Insigne e non vorrebbe avere lo stesso problema nei prossimi mesi. Una situazione che potrebbe spingere così il Barcellona ad accelerare e affondare il colpo.

Un sospiro di sollievo per Allegri e soprattutto per Cherubini che dovrà respingere sicuramente gli attacchi di molti club che busseranno alla porta per cercare di prendere il difensore olandese, ma almeno un club importante come il Barcellona potrebbe mollare la presa. Un pensiero in meno per la società, una tentazione in meno per de Ligt.