Empoli-Juventus, Allegri dosa le forze: fuori due titolari | Ultim’ora Sky

Empoli-Juventus, il tecnico avrebbe deciso di farli riposare in vista della semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina.

L’emergenza costringe Massimiliano Allegri a scelte quasi obbligate. E contro l’Empoli sarà inevitabilmente turnover. Con l’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina all’orizzonte – si gioca mercoledì al “Franchi” – il tecnico livornese non può chiedere gli straordinari sempre ai soliti. Qualcuno di loro dovrà rifiatare.

Durante la conferenza stampa odierna l’allenatore della Juventus ha ipotizzato una possibile esclusione di Dusan Vlahovic. L’ex viola riposerebbe ad Empoli per poi scendere in campo a Firenze contro la sua vecchia squadra. Ma è improbabile che in un momento così delicato Allegri decida di fare a meno del suo giocatore più decisivo, quello che in poco tempo ha cambiato il volto non solo dell’attacco ma dell’intera squadra. Piuttosto spedirà in panchina Alvaro Morata, come ha riportato pochi minuti fa Sky Sport. Al posto dell’attaccante spagnolo nel tridente offensivo dovrebbe esserci Kean insieme a Vlahovic e Cuadrado.

Empoli-Juventus, solo panchina per Locatelli e Morata

L’altro a cui molto probabilmente verrà concesso un turno di riposo è Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Sassuolo lascerà spazio al brasiliano Arthur, pronto a tornare titolare. Il brasiliano si occuperà della regia e verrà affiancato da Zakaria e Rabiot. Assenza pesantissima quella di McKennie, infortunatosi contro il Villarreal. Lo statunitense non tornerà prima di due mesi, si spera. Ma la sua non è l’unica defezione.

A tal proposito Allegri si è visto costretto a convocare alcuni elementi che solitamente giocano con l’Under-23 in Serie C, come Soulé, Aké e Miretti. In difesa mancherà anche Alex Sandro, un altro che si è fatto male nella notte di Champions. A completare il pacchetto arretrato sarà dunque Pellegrini.