Calciomercato Juventus, flop e addio | Allegri pesca dal Real Madrid

Calciomercato Juventus, nonostante abbia giocato buona parte della stagione, il suo è quasi un flop: addio al Real Madrid, ci pensa Allegri

Nonostante una stagione passata quasi completamente in campo, il destino non è scritto. Anzi, sembra destinato a una cessione alla fine del campionato perché non ha convinto del tutto in queste stagioni al Real Madrid. Doveva essere il successore di Marcelo, quello che avrebbe dovuto garantire continuità alla truppa di Ancelotti nel ruolo di esterno sinistro: ma Ferland Mendy con ogni probabilità finirà sul mercato.

Preso dal Lione per 48 milioni di euro, una cifra sicuramente importante, il difensore della nazionale francese potrebbe anche non continuare la sua carriera nella Liga, almeno stando alle indiscrezioni lanciate da jeunesfooteux.com. E per questo motivo ci starebbe pensando la Juventus di Massimiliano Allegri che è alla ricerca di un sostituto di Alex Sandro che potrebbe anche finire in qualche affare importante per Cherubini. Ma, in generale, il brasiliano è destinato alla partenza alla fine del campionato. Ormai sembra aver dato tutto per la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, Allegri pesca dal Real Madrid

Bene, parlare di un affare semplice e che potrebbe andare in porto con tranquillità non è vero. Il Real Madrid vorrebbe recuperare una buona parte dell’investimento fatto per il terzino e anche transfermarket valuta il cartellino del francese almeno 50 milioni di euro. Una cifra, così come riporta il sito transalpino, che la Juventus non vuole assolutamente mettere sul piatto. Il contratto lungo comunque non agevola questa situazione. Anche se poi alla fine la differenza la potrebbe fare la volontà del calciatore di cambiare aria e quella del Real di trovare un altro elemento che possa giocare a sinistra.

Insomma, la Juve potrebbe pensare al colpo in difesa andando a toccare i tasti giusti. Ma ovviamente a cifre diverse. In questo modo, l’affare Mendy, è davvero impossibile.