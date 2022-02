Calciomercato Juventus, svolta immediata | Incontro con Raiola

Continuano le voci di calciomercato relativamente alla Juventus anche se la finestra dei trasferimenti è ormai chiusa da tempo.

Si guarda ormai alla prossima stagione, ai possibili innesti da portare in squadra per renderla sempre più forte e competitiva. La dirigenza bianconera non smette mai di lavorare per questo obiettivo e avrà già stilato una lista di possibili colpi. Anche se si dovrà senz’altro avere a che fare con una concorrenza agguerrita.

Quel che sembra chiaro è che la Juventus ha bisogno di innesti praticamente in tutte le zone del campo e molto dipenderà anche dalla questione rinnovi. Ci sono cinque elementi in scadenza di contratto e una loro mancata firma costringerebbe il club a cercare sostituti. Con le altre big che pure non restano a guardare in questa fase della stagione.

Calciomercato Juventus, Barcellona in pressing per Haaland e Mazraoui

Come spiega in Olanda il “Telegraaf” è iniziato il forcing del Barcellona per arrivare a due rinforzi per la prossima stagione. Uno è il sogno proibito dei tifosi di mezzo mondo, vale a dire il bomber Haaland. Destinato a lasciare il Borussia Dortmund e nel mirino dei top club. Non più un obiettivo Juve considerato che il club bianconero ha deciso di investire su Vlahovic. L’altro calciatore per il quale gli spagnoli sono pronti a intavolare discorsi con l’agente Mino Raiola è invece sì un possibile obiettivo juventino. Stiamo parlando dell’esterno difensivo Mazraoui, in scadenza di contratto con l’Ajax e dunque possibile colpo a parametro zero. La concorrenza aumnta dunque per il difensore, che è nel mirino anche di altre squadre che sperano di poterlo ingaggiare senza spendere nemmeno un euro per il suo cartellino.