Calciomercato Juventus, firma a un passo | Le cifre dell’accordo

Calciomercato Juventus, la firma sembra davvero a un passo: ecco le cifre dell’accordo sicuramente sotto la spinta di Allegri

Ci sono pochi dubbi che, su questo rinnovo, c’è la voglia di Massimiliano Allegri di continuare ad allenarlo. Nella sua lunga carriera da tecnico, il livornese lo ha sempre fatto giocare con continuità, anche in questa stagione, apprezzandone, soprattutto, la duttilità tattica. E le parti avrebbero trovato un accordo.

Almeno sono queste le indiscrezioni di calciomercato.com, che svelano come Mattia De Sciglio, che era in scadenza di contratto alla fine della stagione, tra poco dovrebbe mettere nero su bianco e continuare così la sua avventura in bianconero. Merito in questo caso del tecnico che ha spinto verso questa direzione. E inoltre la sensazione è che senza un suo ritorno sulla panchina, difficilmente questo prolungamento ci sarebbe stato.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’accordo

Non è stata svelata ancora la durata del nuovo contratto che legherà De Sciglio alla società bianconera. Ma sono uscite fuori le cifre dell’accordo, che dovrebbe aggirarsi tra gli 1,8 e i 2 milioni di euro. Una cifra che Cherubini ha deciso di mettere sul piatto per cercare di venire incontro alle richieste dell’allenatore che così continuerà a impiegare, sia a destra che a sinistra, l’esterno che in ogni occasione riesce a tirarsi la partita e a raggiungere la sufficienza in pagella.

Il fatto che possa giocare, come detto, su entrambi i lati del pacchetto arretrato, è senza dubbio un punto a favore di De Sciglio che dopo una parentesi al Lione l’anno scorso, è tornato alla base. E continuerà a rimanerci anche nei prossimi anni.