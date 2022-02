Calciomercato Juventus, il rinnovo non arriva | Può partire in estate

Siamo in una fase della stagione molto intensa ma è sempre il calciomercato ad interessare la Juventus e gli altri top club europei.

Se da un lato chi va in campo cerca di raggiungere l’obiettivo prefissato, dall’altro c’è una dirigenza sempre al lavoro per costruire un futuro fatto di successi e grandi soddisfazioni. La Juventus sta rinnovando l’organico e si sta parlando di tanti possibili colpi per i bianconeri.

Ci sarà da ritoccare soprattutto il centrocampo, anche a livello numerico. E arrivano delle voci riguardo un possibile obiettivo dei bianconeri, centrocampista che ha l’identikit giusto per essere una colonna della squadra per i prossimi anni.

Calciomercato Juventus, Gravenberch non rinnova: possibile colpo per la mediana

Ci sono tanti nomi di giovani centrocampisti che nel corso delle ultime settimane sono stati accostati ai bianconeri, ultimo il gioiellino Gavi del Barcellona. Ma ci sono anche tante altre piste percorribili per rinforzare la linea mediana.

There is no agreement at now between Ryan #Gravenberch and #Ajax to extend the contract (expires in 2023) and the midfielder can leave in summer. #Juventus, #BayernMunich and #Barça have already shown interest for the young dutch star. #transfers #FCB https://t.co/UxyMR6um18 — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 25, 2022

Come ha spiegato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, non c’è accordo tra l’Ajax e Ryan Gravenberch per allungare l’accordo in scadenza nel 2023. Una notizia importante perché di fatto potrebbe obbligare gli olandesi a cedere il calciatore nel corso della prossima estate per non correre poi il rischio di perderlo a parametro zero. La Juventus e il Bayern Monaco hanno dimostrato interesse per questo calciatore, che nonostante la giovanissima età ormai da qualche anno è protagonista con la maglia dei lancieri. Nelle prossime settimane, restando così le cose, è inevitabilmente che qualcuno proverà a fare la prima mossa per portarsi a casa uno dei centrocampisti europei più promettenti.