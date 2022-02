Empoli-Juventus anche sul mercato: doppio affare per il futuro

Guardare al futuro è un must per il calciomercato di una Juventus che vuole diventare sempre più forte e competitiva.

Dopo aver messo a segno i colpi Vlahovic e Zakaria la dirigenza bianconera non ha intenzione di fermarsi. C’è da aprire un nuovo ciclo vincente e per farlo c’è bisogno di nuovi arrivi per mister Allegri, elementi che per anni possono essere le colonne della squadra juventina.

Ci sono dei reparti che andranno ritoccati e uno di questi è senz’altro la difesa, dove del resto la Juventus deve cercare gli eredi di Bonucci e Chiellini. Che non sono più giovanissimi e che si avvicinano alla fine della loro carriera. Tanti nomi circolano come possibili rinforzi per i bianconeri, tra cui quelli di due calciatori che oggi saranno loro avversari.

Calciomercato Juventus, Viti e Asllani nel mirino

Empoli-Juve sarà un palcoscenico importante sul quale poter valutare due elementi della rosa di Andreazzoli sui quali i bianconeri (e non solo) hanno posano gli occhi. E uno di questi è proprio un difensore, vale a dire Viti. Come spiega Tuttosport il possente centrale (alto 190 cm) è seguito dalla dirigenza della Juventus ma anche da quella dell’Inter. Mancino come Chiellini, potrebbe esserne l’erede in futuro. Anche se non bisogna dimenticare che in difesa è stato già messo a segno un colpo in prospettiva, vale a dire Gatti del Frosinone. Ma c’è anche un altro elemento dell’Empoli sul quale si sono posati gli occhi dei bianconeri, vale a dire Asslani. Centrocampista albanese cresciuto nel vivaio empolese sul quale Andreazzoli punta molto, gli sta dando sempre più fiducia. E il calciatore sta rispondendo alla fiducia con grandi prestazioni, tanto da farsi notare dalle big del calcio italiano.