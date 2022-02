Empoli-Juventus, Allegri lo lancia titolare | Bordate social dei tifosi

Juventus, Allegri gli dà fiducia contro l’Empoli: le bordate sui social non si fanno attendere. Ecco a chi ci stiamo riferendo.

Manca poco al fischio d’inizio di Empoli-Juventus. Al “Castellani” gli uomini di Allegri, dopo aver strappato un punto prezioso all’Estadio de la Ceramica, vogliono continuare a tenere a debita distanza l’Atalanta nella corsa al quarto posto.

Dopo le fatiche di Coppa, chiaramente, è inevitabile dosare le forze in vista dei tanti impegni ravvicinati che vedranno coinvolti i bianconeri su diversi fronti. Anche per questo, il tecnico livornese ha deciso di concedere un turno di riposo ad Alvaro Morata, con lo spagnolo che partirà inizialmente dalla panchina. Titolare Moise Kean: scelta che non è andata giù ai tifosi, che hanno preso d’assalto i social per esprimere tutto il proprio disappunto, alla luce delle ultime prestazioni tutt’altro che positive di cui si è reso protagonista l’ex attaccante del Psg.

Kean come ala oggi avrà ZERO SCUSE — Arrivabene Presidente (@albybodo) February 26, 2022

Morata dalla panchina incide di piu di Kean. — Sal (@salvato87725522) February 26, 2022