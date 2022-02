Empoli-Juventus, siparietto Morata-Matri | Il gesto prima del fischio d’inizio

Empoli-Juventus, Morata e Matri si sono resi protagonisti di un curioso siparietto poco prima del fischio d’inizio. Cosa è successo.

Decisiva la sfida per la Juventus, che al “Castellani” vuole lanciare un messaggio alla dirette contendenti per la Champions e, perché no, provare a recuperare terreno prezioso alle prime della classe.

Partirà inizialmente dalla panchina Alvaro Morata, a cui Allegri concederà minuti di riposo importanti: lo spagnolo dovrebbe entrare nella ripresa, nel caso in cui la situazione lo dovesse richiedere. Gestione delle forze che si rende assolutamente necessaria, anche perché l’ex Real si sta sacrificando molto in fase di non possesso, nell’inedita posizione ritagliata su misura per lui dal mister. Poco prima del fischio d’inizio, Morata ha colto l’occasione per abbracciare Alessandro Matri, suo ex compagno di squadra. All’attuale telecronista di DAZN si è avvicinato anche Mattia Perin, intento a riscaldarsi con il pallone tra i piedi.