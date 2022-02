Calciomercato, Dybala-Juventus: “rinnovo impossibile” | Futuro già deciso

By

Calciomercato Juventus, la bordata dalla Spagna e un futuro che sembra sempre più lontano da Torino: tutto sul rinnovo di Dybala.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente sul portale ‘Todofichajes.com’, si parla del futuro della Joya. Stando infatti alle varie indiscrezioni, Paulo Dybala potrebbe non rinnovare il proprio contratto con i bianconeri e sceglierebbe l’estero come prossima destinazione.

Stando al portale spagnolo non ci sarebbero infatti i margini di un accordo e pertanto il giocatore della Juventus sarà sul mercato già per la prossima stagione.

Secondo ‘Todofichajes’ infatti: “Il rinnovo è a un punto non negoziabile, con entrambe le parti che non avrebbero trovato la formula di accordo, e che comporterà, dunque, la partenza dell’argentino da Torino già dal primo luglio”.

Calciomercato Juventus, Dybala se ne va | Addio già dal primo luglio

Sembrava un accordo pronto al raggiungimento di un’intesa ma, alla fine, le parti si sarebbero allontanate definitivamente, sempre secondo il portale spagnolo, le pretese finanziare del giocatore non sarebbero state soddisfatte e sia lui che il suo entourage preferirebbero continuare altrove, e in più le condizioni fisiche di Dybala, spesso infortunato, avrebbe convinto il club a non continuare con l’argentino.

Dalla Premier League e dalla Liga ci sono diverse opzioni per il numero 10 bianconero, anche se, attualmente, pochi club pagherebbero per intero lo stipendio di 10 milioni di euro netti che vuole ricevere a stagione. Tutto quindi in divenire ma le possibilità di un continuo a Torino, si allontano sempre di più.