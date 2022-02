Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | Accordo con il Barça a un passo

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: l’accordo con il Barcellona sembra essere ormai dietro l’angolo.

Il mese di marzo, in casa Juve, sarà utile per svariati motivi. In primo luogo, si getteranno basi importanti in vista di quelli che saranno i rinnovi contrattuali, ma non solo. Cherubini, infatti, monitora con molto interesse il mercato degli svincolati, pronto a cogliere al balzo quelle occasioni intriganti che potrebbero far fare il salto di qualità alla rosa di Allegri.

Sondato da qualche mese, Franck Kessié, dopo aver rispedito al mittente le proposte di rinnovo messe sul piatto da Maldini, potrebbe alla fine sbarcare in Spagna. Dove? Secondo quanto riportato da sport.es, sarebbero riprese le trattative tra l’entourage dell’ivoriano e i vertici dirigenziali del Barcellona, a caccia di un mediano fisico da abbinare all’enorme qualità di Gavi e Pedri.

Calciomercato Juventus, sprint per Kessié: il Barça vede il traguardo

Ricordiamo che “Il Presidente” è stato accostato con una certa insistenza anche all’Inter, ma Marotta fino a questo momento avrebbe solo sondato esplorativamente la situazione, decidendo di non affondare il colpo. Tuttavia, nelle ultime ore i catalani sarebbero ritornati con forza sull’ex mediano dell’Atalanta, con cui sarebbe sempre più vicino un accordo. Reduce da una stagione tutt’altro che esaltante con la maglia rossonera, contestato dal proprio pubblico, Kessié potrebbe alla fine accettare la “corte” di Xavi, che ne sta caldeggiando seriamente l’acquisto. La sensazione è che il Barça abbia messo la freccia, e veda lo striscione del traguardo sempre più vicino: le concorrenti sono avvisate.