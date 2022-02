Calciomercato Juventus, ribaltone Morata | Già pronta l’alternativa

Non si fermano mai le voci di calciomercato in casa Juventus, con i bianconeri intenzionati a rinnovare il loro organico in estate.

Tutti i reparti della squadra di Allegri potrebbero subire dei cambiamenti e del resto per aprire un nuovo ciclo vincente c’è bisogno di innesti giovani e di qualità, che possano essere per anni delle colonne della squadra bianconera. La dirigenza è al lavoro per accontentare le richieste dell’allenatore livornese.

C’è da capire in questi mesi cosa succederà in attacco. Vlahovic è il nuovo punto fermo, visto che il futuro di Dybala è ancora in dubbio. Il rinnovo del contratto del calciatore argentino non è ancora arrivato, se ne discuterà nelle prossime settimane. Una sua partenza a parametro zero costringerebbe di fatto la Juve a fare un altro investimento importante per portare a Torino un altro campione. E c’è da capire anche il futuro di Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, se non resta Morata il piano B è Lacazette

A giugno finirà infatti il prestito del centravanti dall’Atletico Madrid, con la Juventus che versando 35 milioni di euro potrebbe riscattare il cartellino di Morata. Probabilmente i bianconeri cercheranno di prendere il giocatore confidando però in uno sconto dei colchoneros, vista anche la volontà del calciatore di rimanere a Torino. Con 20 milioni l’affare insomma potrebbe chiudersi. Tuttavia non sono da escludere altre piste qualora arrivasse il “no” da parte del club allenato da Diego Simeone. Come spiega “Don Balòn” infatti se l’Atletico decidesse di respingere l’offerta della Juve allora il club bianconero potrebbe virare su Alexandre Lacazette. Il giocatore sarebbe una soluzione low cost non da poco, visto il valore del centravanti che si libererà a giugno a parametro zero dall’Arsenal. Un piano B sul quale la dirigenza starebbe già lavorando per non farsi trovare impreparata.