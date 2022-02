Calciomercato Juventus, scelto il nuovo regista | Affare da urlo: 50 milioni

Calciomercato Juventus, scelto il nuovo regista: affare da urlo che ha un valore di mercato di 50 milioni di euro. Le ultime

Allegri ha in mente di rinnovare la propria squadra. Andando a prendere quei calciatori che servono per dare vitalità a una rosa che ha vinto tantissimo nel corso degli ultimi anni e che ha bisogno di un ringiovanimento. Da leggere in questo modo senza dubbio anche il colpo Vlahovic.

E adesso dalla Spagna rimbalza la voce di un altro interesse importante nei confronti di un giovane che sarebbe entrato nel mirino della dirigenza bianconera per la prossima stagione. Un colpaccio da urlo: ma servono almeno 50 milioni di euro (la clausola) del cartellino di Gavi, per strapparlo alla società catalana. Ma soprattutto c’è da capire se verrà trovato un accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2023. La voglia è quella di non perderlo, senza dubbio. Il Barcellona ci vorrebbe costruire il futuro attorno alle sue prestazioni.

Calciomercato Juventus, Cherubini ci prova

Certo, Catalunya.cat svela che Gavi ancora non sarebbe contento della proposta economica che il Barcellona gli avrebbe messo davanti e starebbe cercando di alzare la posta. Una situazione che potrebbe convincere la Juventus a fare un tentativo per strapparlo a Xavi, tecnico blaugrana, che gli sta comunque dando lo spazio che merita. C’è da dire, però, che ci sono altri club che hanno cominciato a sondare il terreno e che in qualche modo stanno fiutando il possibile affare, uno su tutti è il Chelsea, che avrebbe iniziato a monitorare con enorme interesse la situazione attorno alle prestazioni del calciatore.

Cherubini comunque sta dimostrando come la Juventus abbia tutta l’intenzione di prendere elementi di valore e tornare in maniera importante a essere competitiva ai massimi livelli. Se davvero poi riuscisse nel colpo Gavi, sarebbe fenomenale.