Calciomercato Juventus, “tradimento” Pogba | Doppio affare da sballo

Calciomercato Juventus, l’ultimatum di Mino Raiola è da capogiro e scompagina tutto: Cherubini al palo. Doppio colpo da urlo.

Che il nome di Paul Pogba sia ritornato ad aleggiare in orbita Juventus, non lo scopriamo di certo ora. I bianconeri, del resto, sono alla spasmodica ricerca di un centrocampista in grado di garantire il definitivo salto di qualità ad un reparto che anche al cospetto dell’Empoli ha mostrato scricchiolii tutt’altro che banali, ai quali Cherubini è chiamato a mettere una pezza importante.

ll “Polpo” piace e non poco alla “Vecchia Signora”, al di là delle ovvie – ma mai banali – motivazioni squisitamente “affettive”. Del resto, il francese – che da tempo ormai ha esternato il suo desiderio di cambiare aria, fuggendo dalla prigione dorata del Manchester United che pure sarebbe stato disposto ad offerte faraoniche – continua a sentirsi quotidianamente con i suoi ex compagni di squadra. Tuttavia, a meno di clamorose uscite – e in questo senso occhio alla possibile situazione legata ad Adrien Rabiot, il cui contratto scade nel 2023 – un eventuale Pogback è ipotesi piuttosto complicata. Non utopistica, ma non semplice da percorrere. Anche perché, dettaglio non banale, l’assistito di Mino Raiola piace e non poco anche ad altri club.

Pogba e la Juventus, l’asso nella manica di Raiola: doppio colpo in canna

Secondo quanto riportato da “El Nacional.cat“, anche il Barcellona osserverebbe, interessato, all’evolvere della situazione. I blaugrana – che, come la Juventus, devono cedere prima di poter affondare il colpo per la mezzala – potrebbero sfruttare il canale privilegiato con il potente agente del giocatore; tra gli assistiti di Raiola, infatti, figura anche Haaland, su cui il Barça vuole mettere le mani, anticipando la concorrenza del Real Madrid, che a quel punto si fionderebbe con decisione su Kylian Mbappè. Ragion per cui, non è escluso che Pogba possa trasferirsi in Catalogna in coabitazione con Haaland, in una doppia operazione nella quale Raiola potrebbe venire incontro all’offerta economica dei catalani per il “Polpo”, magari abbassando le pretese contrattuali di ingaggio.