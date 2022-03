Ci sono tante voci che giornalmente arrivano su calciatori che potrebbero essere protagonisti del prossimo calciomercato della Juventus.

Uno di questi è Paul Pogba, oggi in forza al Manchester United. Il calciatore francese è il sogno proibito della tifoseria bianconera, che spera di rivederlo in campo allo Stadium. Del resto chi non vorrebbe avere un campione del genere nella propria squadra?

Il futuro di Pogba è ancora tutto da decidere. Il suo contratto con i Red Devils è in scadenza il prossimo 30 giugno e ancora non si è arrivati al rinnovo. Che appare settimana dopo settimana sempre più complicato. Per cui non è da escludere che il centrocampista possa essere un pezzo pregiato del prossimo calciomercato a parametro zero. Riuscire ad ingaggiare un calciatore del genere senza spendere nemmeno un euro per il cartellino sarebbe un grande colpo non solo per la Juventus, la lista dei top club interessati a lui è lunga.

Calciomercato Juventus, lo United su De Jong se parte Pogba

Secondo quanto riporta “Todofichajes” la partenza del calciatore francese non è affatto esclusa da parte del Manchester United. Che infatti starebbe già cercando il suo possibile sostituto, anzi l’avrebbe già individuato in Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona. Giocatore che sotto la guida di Xavi è decisamente cresciuto. Nonostante questo i blaugrana non avrebbero detto di no alla sua possibile cessione, dopo la richiesta di informazioni da parte dei Red Devils. Ma se riparlerà eventualmente a bocce ferme, quando la stagione sarà conclusa. In ogni caso le prossime settimane dunque potrebbero essere fondamentali per capire quale sarà il futuro di Pogba, che pare essere sempre più lontano dalla sua attuale squadra.