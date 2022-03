Fiorentina-Juventus, Allegri cambia tutto: debutto dal 1′ | Out un titolarissimo

Fiorentina-Juventus, ecco le possibili novità nella formazione che affronterà domani sera la Fiorentina.

Massimiliano Allegri potrebbe stupire tutti. È in emergenza più totale il tecnico livornese e sarà costretto a fare di necessità virtù domani sera nella difficile trasferta di Firenze. Contro la Fiorentina nella semifinale d’andata di Coppa Italia l’allenatore della Juventus avrà solamente diciannove giocatori a disposizione. La rosa bianconera, come ben sappiamo, è ridotta all’osso per via degli infortuni. Motivo per cui dovrà chiedere gli straordinari a qualcuno che magari avrebbe invece bisogno di un po’ di riposo.

L’ultimo stop, in ordine di tempo, è quello del centrocampista svizzero Zakaria: il nuovo acquisto, arrivato a gennaio dal Borussia Monchengladbach, si è fatto male sabato scorso contro l’Empoli e resterà fuori un mese. Per la Toscana non è partito neanche Dybala: si pensava che l’argentino potesse recuperare in extremis ma Allegri ha deciso di preservarlo in vista delle prossime partite per evitare eventuali ricadute.

Fiorentina-Juventus, Aké può cominciare dal 1′

A questo punto la formazione che scenderà in campo contro la Viola di Vincenzo Italiano è un rebus. A cominciare dalla possibile esclusione di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo sarà bersagliato dal primo all’ultimo minuto dai fischi assordanti del “Franchi” e Allegri proprio per questa ragione sta pensando di non farlo giocare tutti e novanta i minuti.

Ma, stando a quanto pubblicato su Twitter dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, DV7 sarò in campo regolarmente. L’esclusione eccellente riguarderebbe invece Bonucci: Allegri dovrebbe infatti optare per la difesa a tre, composta da Danilo, de Ligt e De Sciglio. Sulla fascia destra, invece, potrebbe lanciare il giovane Aké, che sarebbe dunque preferito addirittura a Cuadrado.