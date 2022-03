Calciomercato Juventus, rinnovo immediato | Addio Serie A

Calciomercato Juventus, le parti s’incontreranno per un rinnovo che sembrava lontano. Tutto è cambiato nello spazio di poco tempo: addio Serie A

Sembrava dovesse cambiare squadra alla fine della stagione soprattutto perché il suo contratto in scadenza nel 2023 metteva quasi alle corde la società di appartenenza che non voleva correre il ischio di perderlo a parametro zero. Il rendimento poi non era dei migliori e tutte le indicazioni, insomma, andavano verso una sola direzione: la cessione alla fine dell’anno.

Ma Ancelotti ha fatto cambiare tutto con le sue scelte: otto gare di fila da titolare per Asensio che in totale al momento è riuscito anche a collezionare in 28 presenze la bellezza di 8 reti e due assist. Insomma, un ribaltone clamoroso anche nelle gerarchie del tecnico italiano che starebbe spingendo verso il rinnovo dell’accordo.

Calciomercato Juventus, Asensio rinnova

Secondo le indiscrezioni riportate da defensacentrale.com, Asensio e il Real Madrid non si lasceranno. Anzi, alla fine della stagione, a bocce ferme, si siederanno attorno a un tavolo per iniziare le trattative per il rinnovo del contratto che dovrebbe vedere il 26enne al centro del progetto madrileno ancora per molti anni. E poi ci sarebbe anche la volontà del giocatore – che ha cambiato atteggiamento rispetto ai mesi scorsi – di rimanere alla corte di Carlo Ancelotti che praticamente lo ha rilanciato in maniera importante. Ed è convinto Asensio che solamente rimanendo a giocare nel Real Madrid avrebbe reali possibilità di conquistare una maglia con la nazionale spagnola per il prossimo Mondiale in Qatar previsto in inverno.

Insomma, un ribaltone clamoroso che chiude tutte le porte a un possibile arrivo in Serie A del maiorchino. Le attenzioni della Juve – confermate anche in questo caso dal portale spagnolo – e di altri club europei dovrebbero rimanere tali. Una trattativa che probabilmente nemmeno partirà viste le indicazioni che al momento arrivano.