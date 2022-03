Calciomercato Juventus, il Bayern rompe gli indugi | Blitz con Raiola

Calciomercato Juventus, il Bayern fa sul serio e avrebbe già in mente un grande colpo in mediana, Raiola avvisato.

Calciomercato Juventus, l’ex portiere e attuale dirigente del Bayern Monaco, Khan, si sarebbe incontrato con il procuratore Mino Raiola a Monaco per parlare di un suo assistito speciale, un giocatore che piace a mezza Europa e che adesso potrebbe diventare la prossima stella dei bavaresi, stiamo parlando di Gravenberch.

Tutti davano per scontato che si parlasse di Haaland, un possibile obiettivo in attacco e erede designato di Lewandowski, ma no. Il profilo che interessa al Bayern Monaco è il giovanissimo prodigio dell’Ajax, il 19enne Gravenberch che come sappiamo è finito anche nella lista di Cherubini.

Calciomercato Juventus, il Bayern vuole Gravenberch | Raiola apre alla cessione

Indubbiamente uno dei centrocampisti più ambiti d’Europa, almeno in questo momento. Ancora giovanissimo ma già dall’indubbia capacità di fare la differenza. Tutte le big d’Europa lo sognano ma adesso una su tutte potrebbe avere la meglio. Sappiamo come l’Ajax sia una società capace di tirare fuori dalla propria cantera, spesso, giovani prodigi e uno di questi è proprio l’olandese.

Un acquisto che rappresenterebbe molto per i bavaresi, andrebbero quindi a chiudere per la prossima stagione uno dei centrocampisti con grande margine di crescita, e così la Juventus verrebbe definitivamente beffata. Staremo a vedere cosa succederà ma la cosa certa è che Raiola ha aperto alla cessione del giocatore che vorrebbe provare una nuova esperienza europea ma solo in cambio di un’offerta importante. A dare questa notizia dell’incontro tra Kahn e Raiola a Monaco è stato il giornalista Fabrizio Romano, spesso molto attivo sul calciomercato estero.