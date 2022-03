Calciomercato Juventus, il ritorno di Donnarumma | L’indizio dei bookmaker

Calciomercato Juventus, il numero uno azzurro soffre il continuo dualismo con Navas al Psg e potrebbe decidere di guardarsi attorno.

Addetti ai lavori e tifosi continuano da mesi a farsi la stessa domanda. Si chiedono se Gianluigi Donnarumma sia veramente felice e appagato al Psg. E soprattutto se ne sia valsa la pena abbandonare il Milan e la Serie A per rimettersi in discussione a Parigi.

Dove il numero uno azzurro non è ancora riuscito a scalzare un altro portiere di livello mondiale e di grande esperienza come Keylor Navas, nonostante nell’ultimo periodo Pochettino gli stia concedendo maggiore fiducia (vedi ottavo di Champions contro il Real Madrid) ovviamente ripagata dall’estremo difensore originario di Castellammare di Stabia. Se si ragiona a livello economico, allora la scelta di Donnarumma non è assolutamente biasimabile. In Francia l’ex portiere rossonero – con il tempo – andrà a guadagnare di più e avrà sicuramente maggiore possibilità di conquistare la Champions League. Ma a più riprese lo stesso calciatore ha fatto intendere di soffrire il continuo dualismo con il collega costaricano. Alternanza che potrebbe spingerlo a cambiare aria già dalla prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Donnarumma in bianconero entro agosto pagato venti volte la posta

E la Juventus sfrutterebbe questo suo malcontento per portarlo a Torino in estate. Donnarumma è sempre piaciuto ai bianconeri, al punto che in molti erano convinti che dietro il mancato rinnovo con il Milan ci fosse proprio la Vecchia Signora.

Il portiere campano resta sempre nel mirino del direttore sportivo Federico Cherubini e ad un suo approdo futuro alla Continassa ci credono anche gli stessi bookmaker di Sisal, che pagherebbero venti volte la posta se la trattativa dovesse concretizzarsi entro agosto. Così riporta agipronews.it, che racconta pure come gli allibratori “prevedano” anche un possibile tradimento da parte del granata Bremer: il passaggio del difensore brasiliano dal Torino alla Juventus viene offerto a 7,50.