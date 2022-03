Fiorentina-Juventus, il “Franchi” sfida Vlahovic | Reazione immediata del settore ospiti

Fiorentina-Juventus, l’accoglienza del “Franchi” all’indirizzo di Dusan Vlahovic: la reazione del settore ospiti non si fa attendere.

Sarà una sfida nella sfida. Fiorentina contro Juventus, ma anche Dusan Vlahovic contro il suo passato. Manca poco al fischio d’inizio della seconda semifinale d’andata di Coppa Italia, e ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una gara vibrante.

Come riferito da Rai Sport, sono stati distribuiti circa 10 mila fischietti al “Franchi” fuori dallo stadio ai tifosi Viola. Come usarli? “Contro” Vlahovic, of course. L’attaccante serbo, schierato da Allegri al centro dell’attacco al fianco di Moise Kean, torna in quella che è stata la casa nella quale ha mosso passi importanti prima di approdare alla Juventus. L’amore tradito dei tifosi si riverserà inevitabilmente in una valanga di fischi, a cui il settore ospiti sin dalle prime battute ha opposto cori di incitamento all’indirizzo del suo nuovo beniamino. Come riferito da Romeo Agresti, il primo coro dei tifosi della Juventus è stato: “Dusan Vlahovic ce l’abbiamo noi”. La sfida è già cominciata…