Calciomercato Juventus, rinnovo con clausola: cifre pazzesche

Calciomercato Juventus, la strada è ormai tracciata: firma sempre più vicina. Nel nuovo contratto dovrebbe essere inserita una clausola.

Dopo un inizio di stagione che definire stentato sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, che ha portato all’esonero di Ronald Koeman, il Barcellona è stato in grado di risalire la china, con Xavi che ha dato nuovo impulso al progetto blaugrana, teso soprattutto alla valorizzazione di quei giovani di qualità dai quali ripartire.

In quest’ottica, a prendere le redini del centrocampo blaugrana ci ha pensato Gavi, che in molti considerano – forse prematuramente – già il nuovo Xavi. Il contratto del giovane spagnolo classe ‘2004 – accostato negli ultimi giorni, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna – anche alla Juventus, scade nel 2023 – e l’obiettivo è quello di provare a trovare un accordo in tempi relativamente brevi, per evitare di correre il rischio di imbattersi in una situazione analoga a quella accorsa con Ousmane Dembele.

Calciomercato Juventus, il Barcellona rompe gli indugi: Araujo e Gavi pronti al rinnovo

E così, stando a quanto riferito da xcatalunya.cat, nelle ultime ore ci sarebbero stati importanti passi in avanti per i prolungamenti di Gavi e Araujo, che il Barça considera veri e propri patrimoni su cui investire in ottica futura. Nelle ultime ore, dopo settimane di incertezze e con il rischio di una clamorosa rottura tra le parti, la situazione sembrerebbe essersi rasserenata, al punto che i due calciatori sarebbero pronti a sottoscrivere i nuovi contratti, nei quali verrebbe inserita una clausola rescissoria da un miliardo di euro. Situazione diversa, invece, per Sergi Roberto, ormai sempre più vicino ad uno sbarco in Mls.