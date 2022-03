Juventus, Allegri sorride a metà: doppio recupero | Le ultime su Dybala

Juventus, in vista della gara contro lo Spezia Allegri ne recupera due: anche se le condizioni di Dybala non lasciano tranquillo il tecnico bianconero

Due buone notizie, una un poco meno. Anche perché riguarda Dybala che, senza nessuna lesione almeno stando al report della Juventus dopo l’infortunio, è fuori da oltre un mese. Insomma, una situazione delicata che Allegri con il proprio staff medico monitora in maniera costante.

La Joya comunque almeno in panchina dovrebbe andarci nella sfida di domenica pomeriggio. Ma non ci sono certezze sul suo utilizzo. Secondo quanto riportato infatti da Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport l’argentino, al massimo, potrebbe essere schierato a gara in corso. E non è nemmeno detto. Insomma, una situazione che non lascia tranquilli nessuno a pochi giorni anche dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.

Juventus, Allegri ne recupera due

Le buone notizie, queste in maniera totale, arrivano invece dalle condizioni di Federico Bernardeschi e di Daniele Rugani. Entrambi hanno lavorato interamente con il gruppo e si candidano, secondo le ultime indiscrezioni, anche per una maglia da titolare. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico bianconero in vista della sfida alla truppa guidata da Thiago Motta, ma senza dubbio in questo caso si comincia a respirare. Soprattutto per quanto riguarda il pacchetto arretrato decimato in molti uomini visti gli ultimi stop.

Ogni decisione comunque verrà presa solamente a poche ore dall’inizio del match. La Juventus – che sogna di rientrare ancora nella corsa allo scudetto visto l’andamento lento di chi è davanti – deve in tutti i modi per vincere per mantenerlo vivo questo sogno. Allegri non ci crede (a parole) ma probabilmente in cuor suo spera in un altro weekend con dei risultati positivi dagli altri campi. Difficile pensare che l’Inter non superi la Salernitana stasera, ma un pari in Napoli-Milan farebbe sorridere un poco.