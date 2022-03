Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso il primo “affare” | Ecco il nuovo Pjanic

Calciomercato Juventus, la mossa di Allegri per far saltare il banco: ecco il primo “colpo” per la prossima estate.

Contro la Fiorentina, la Juventus ha disputato una gara accorta ed attenta, provando in tutti i modi ad inaridire le trame di gioco dei “Viola”, che non a caso sono riusciti a trovare spazi importanti soltanto in ripartenza, grazie agli strappi fulminei di Ikonè.

Merito soprattutto di una mediana molto compatta, abile a schermare la verve furiosa dei dirimpettai di Italiano. Non a caso, Max Allegri si è complimentato soprattutto con i suoi centrocampisti, affermando come sia Arthur, sia Locatelli, in coabitazione con Danilo, fossero stati i migliori in campo. Gli ultimi infortuni hanno letteralmente falcidiato la zona nevralgica del campo della “Vecchia Signora”, costretta a fare di necessità virtù e a sopperire alle assenze di Mckennie e Zakaria, con quest’ultimo che dovrebbe ritornare dopo la sosta, nella gara spartiacque contro l’Inter. In queste ultime due uscite stagionali, Locatelli è stato utilizzato nella posizione di mezzala, con Arthur regista: proprio il brasiliano, al “Franchi”, è stato abile a caracollare molti palloni, mostrando personalità e pulizia tecnica.

Dopo una prima parte di stagione assolutamente negativa, culminata con lo sciagurato retropassaggio che ha spalancato la strada ad uno dei due goal di Simeone al “Bentegodi”, l’ex Barcellona ha risposto presente nelle circostanze in cui è stato chiamato in causa, meritandosi la conferma in una sessione invernale di calciomercato che ha visto, invece, la partenza di Aaron Ramsey.

Calciomercato Juventus, Arthur il nuovo “acquisto” di Allegri: i dettagli

Come riporta l’edizione odierna di “Tuttosport”, la sensazione è che Allegri possa fare di Arthur il nuovo Pjanic; del resto, anche al bosniaco servì un periodo di apprendistato per adattarsi a quel ruolo di regista davanti alla difesa che “Max” fu abile a ritagliarsi. L’ex Roma e Lione, utilizzato prevalentemente come trequartista, divenne un perno fondamentale dello scacchiere tattico della Juventus: “Allegri è il migliore allenatore da cui sono stato allenato, è un grande” – il giusto riconoscimento ad un tecnico capace di valorizzare molte delle qualità in quel momento parzialmente inespresse. Per caratteristiche, Arthur non può essere il preferito del mister bianconero, abile però, da abile “aziendalista”, a valorizzare il patrimonio tecnico a sua disposizione, così come avvenuto con Pjanic.