Calciomercato Juventus, casting per il dopo Chiellini | Roma e Inter gelate

Calciomercato Juventus, casting per il dopo Chiellini: Cherubini ha messo nel mirino un difensore cercare anche da Inter e Roma: le ultime

Non si ferma l’offensiva di Cherubini, che oltre a sognare Pogba, cerca anche un difensore per la prossima stagione. C’è da pensare al dopo Chiellini in casa bianconera e, oltre Bremer e Romagnoli (ma anche Rudiger), sul taccuino del direttore sportivo bianconero ci sarebbe anche finito un altro elemento. Cercato in Italia sia dall’Inter che dalla Roma, anche perché si potrebbe liberare alla fine della stagione a parametro zero.

Il profilo sarebbe quello di Ginter del Borussia Monchengladbach: difensore tedesco che piace eccome per le sue doti fisiche e tecniche e che potrebbe arrivare senza nessun esborso economico per il cartellino. Il difensore come detto va in scadenza e non ci sono al momento possibilità di rinnovo. Ed è anche per questo motivo che non interessa solamente in Serie A, ma ci sono altri club europei che ci starebbero facendo un pensierino. La notizia di questo interesse è riportata da TuttoSport.

Calciomercato Juventus, forte la concorrenza per Ginter

Nei giorni scorsi è uscita infatti la notizia di un interesse del Barcellona di Xavi che lo avrebbe messo nel mirino per il prossimo campionato. Senza dimenticare che anche in Germania Ginter ha degli estimatori importanti che poi sono come sempre Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Insomma, l’asta è internazionale per un elemento molto forte fisicamente e che può dare di certo sicurezza al reparto.

Secondo transfermaket la sua attuale valutazione sul mercato è di 24 milioni di euro. E il fatto che si liberi a zero dà l’idea del colpo grosso che potrebbe essere per tutte quelle squadre interessate. La Juventus insomma guarda con interesse all’affare che si potrebbe concretizzare nei prossimi mesi. Anche se il vero obiettivo è quello di strappare il difensore brasiliano del Torino a Cairo: Bremer prima di tutti.