Juventus-Spezia, la decisione su Vlahovic | Recupero a sorpresa

Juventus-Spezia, in conferenza Allegri aveva ipotizzato una possibile esclusione del centravanti serbo. Ecco la probabile formazione.

Due partite da non sbagliare nella maniera più assoluta. Prima lo Spezia, poi la Sampdoria. Due vittorie contro le due liguri potrebbero far rientrare la Juventus nella corsa per lo scudetto. Difficile ma non impossibile. Con il ritorno degli ottavi di Champions League all’orizzonte. Settimane, insomma, potenzialmente decisive per la stagione della Signora.

Contro la squadra di Thiago Motta bisognerà di nuovo stringere i denti. Come a Firenze. Massimiliano Allegri chiederà uno sforzo a quei giocatori che non riposano da diverse giornate. Tipo Dusan Vlahovic, che da quando ha messo piede a Torino non è mai fermato. Da quella gara con il Verona il centravanti serbo le ha giocate praticamente tutte. In conferenza stampa il tecnico livornese in un primo momento aveva fatto pensare ad un turno di riposo per l’ex Fiorentina, ma non sarà così. Toccherà di nuovo a lui trascinare la Juventus a suon di gol: del resto, è impensabile poter fare a meno di un calciatore così determinante. E che in poco meno di un mese si è caricato la squadra sulle spalle.

Juventus-Spezia, Cuadrado e Vlahovic titolari

Lo conferma il giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, che sul suo profilo Twitter ha abbozzato la formazione che scenderà in campo domani pomeriggio alle 18:00. Si torna alla difesa a quattro: da registrare, fra le altre cose, il ritorno nell’undici titolare di Rugani dopo l’infortunio. L’ex difensore dell’Empoli giocherà di fianco a de Ligt, mentre sulle fasce agiranno Danilo e Pellegrini. Panchina, dunque, per De Sciglio.

#Vlahovic (e non #Kean) dal primo minuto in #JuveSpezia, per l’ottavo partita consecutiva, un mese esatto dopo il suo debutto con la maglia della #Juventus ⚪⚫ https://t.co/sBjEoiL5kq — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) March 5, 2022

In mezzo scelte ancora una volta obbligate: riecco Locatelli, Arthur e Rabiot, con Cuadrado che rispetto alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina giocherà dal 1′. In attacco, infine, dovrebbe essere Kean e non Morata la spalla di Vlahovic.