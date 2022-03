Calciomercato Juventus, scatta il dopo Dybala | Sfida deluxe per il super colpo

Il calciomercato è chiuso ufficialmente, ma tanti club europei – Juventus compresa – guardano già inevitabilmente al futuro.

Anticipare la concorrenza su determinati obiettivi è una missione importante per chi vuole portare nella propria rosa degli elementi di spessore. Ci sono tanti ottimi giocatori che hanno il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e anche la Juventus tiene d’occhio la loro situazione. Consapevole che firmare un grande colpo a parametro zero sarebbe importante anche per il bilancio.

E’ chiaro però che se la Juventus vorrà diventare sempre più forte e competitiva dovrà per forza di cose fare degli investimenti importanti. Del resto mister Allegri attende rinforzi in tutte le zone del campo. Per cui si guarda anche ad altri nomi, giovani che possano essere le colonne della squadra per i prossimi anni.

Calciomercato Juventus, anche Tottenham e Newcastle su Zaniolo

Un nome che fa senz’altro gola ai bianconeri è quello di Nicolò Zaniolo. Stella della Roma, è uno dei calciatori italiani più in vista e promettenti. I giallorossi non sembrano intenzionati a lasciarlo partire, ma in bilico c’è la questione rinnovo. E senza il prolungamento dell’accordo di fatto la Roma dovrebbe prendere in considerazione la sua cessione nel corso della prossima estate, di fronte al pressing di altri club. La Juventus continua ad essere molto interessata al jolly offensivo, nonostante un prezzo che si aggira sui 60 milioni di euro. Come scrive “Fichajes” però i bianconeri potrebbero avere due rivali davvero importanti per il numero 22 giallorosso. Il Tottenhan di Conte e Paratici continua infatti ad osservare la situazione di Zaniolo e sarebbe pronto eventualmente a fare un’offerta importante. E poi c’è anche il Newcastle in lizza, altro club inglese che sta facendo grandi investimenti per allestire una squadra di spessore.