La Juventus è pronta per affrontare nel prossimo turno di campionato l’insidioso Spezia con l’obiettivo di prendersi altri tre punti.

La missione scudetto è complicatissima, la rimonta da compiere sarebbe epica e per questo motivo mister Allegri ha cercato di gettare acqua sul fuoco nei giorni scorsi. I punti da recuperare a chi sta davanti sono tanti, ma questo non vuol dire comunque che i bianconeri non ci proveranno. L’obiettivo da qui alla fine della stagione è quello di raccogliere più punti possibili, senza fare troppi calcoli, centrando la qualificazione alla prossima Champions League.

Ci sono poi anche la Coppa Italia e la Champions League come obiettivi da raggiungere e l’allenatore livornese dovrà essere molto bravo a gestire al meglio le energie dei suoi uomini. In questa fase della stagione tra l’altro l’infermeria è piena e questo limita senz’altro le scelte di formazione. Ci sono dei giocatori però sulla via del recupero e la speranza è che possano essere al più presto al top.

Juventus, la lista dei convocati di Allegri per la sfida allo Spezia

Bernardeschi e Rugani venerdì hanno svolto l’allenamento con il gruppo e dunque fanno parte dell’elenco dei convocati di mister Allegri per la sfida contro i liguri. Non ci sono invece gli infortunati Chiesa, Bonucci e nemmeno Chiellini, Zakaria, Alex Sandro e McKennie. La notizia più importante riguardava la convocazione o meno di Dybala, recuperato dall’infortunio. L’argentino ovviamente non è al meglio, la Juventus punta a migliorare la sua condizione fisica in ottica Champions League. Il dubbio riguarda la convocazione è stato sciolto da mister Allegri: il numero dieci NON CI SARA’. Riguardo la formazione, il tecnico sembra intenzionato a schierare il tridente in attacco. Scelte obbligate a centrocampo, tra i pali torna Szczesny. Ecco la lista completa: