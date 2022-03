“Addio” Juventus, l’ex Inter fiuta il colpaccio a parametro zero

“Addio” Juventus, il difensore è uno dei giocatori in scadenza più ambiti d’Europa: dalla Premier League fanno sul serio.

Da un po’ nel mirino di diversi club europei, il suo futuro potrebbe essere in Premier League. Qualche tentativo è stato effettuato anche dall’Italia: su di lui Roma, Milan e ovviamente anche Juventus. Tuttavia, le proposte arrivate dall’Inghilterra finora sembrano quelle più convincenti. Comunque vada, il classe ’99 Boubacar Kamara a fine stagione lascerà il Marsiglia, la società che lo ha cresciuto e lanciato su grandi palcoscenici.

Nonostante la giovane età ha già collezionato oltre centro presenze con la maglia dell’Olympique, meritandosi anche la convocazione con la Francia Under-21. Kamara è definitivamente esploso sotto la gestione dell’allenatore portoghese Villas Boas, che all’epoca decise di schierarlo come mediano davanti alla difesa. L’ex collaboratore di José Mourinho infatti fu uno dei primi ad accorgersi delle sue doti non indifferenti in fase d’impostazione: ha un piede molto “educato”, alla Bonucci tanto per fare un paragone. Tra i giocatori in scadenza è sicuramente fra i più ambiti, ma la concorrenza è tanta. Si tratta di un colpaccio a zero che farebbe comodo a tante squadre, avendo il ragazzo dimostrato di essere già pronto per cimentarsi a certi livelli.

Calciomercato Juventus, anche il Crystal Palace su Kamara

Nelle scorse ore si è “scomodato” addirittura il Sun, parlando di un inserimento last minute del Crystal Palace di Patrick Vieira. Lo storico tabloid inglese ha rivelato come Kamara sia la prima scelta dell’ex centrocampista di Juventus e Inter, che oggi siede sulla panchina delle Eagles. L’attuale difensore del Marsiglia gradirebbe forse una squadra più ambiziosa – a gennaio è stato a un passo dal Manchester United – ma a Selhurst Park avrebbe inizialmente il posto assicurato e il Palace alla fine potrebbe essere un importante trampolino di lancio verso un futuro ancora più roseo.