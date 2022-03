Calciomercato Juventus, “vendetta” Arsenal | 35 milioni per chiudere

Continuano ad accumularsi voci e rumors di calciomercato per quanto riguarda la Juventus e le altre big europee, sempre a caccia di affari.

Anche se siamo solamente nel mese di marzo tutte le società si stanno già muovendo in vista della prossima sessione estiva dei trasferimenti. Ci sono rose da rinforzare sfruttando nel migliore dei modi le opportunità che potrebbero proporsi nel corso delle settimane.

Anche la dirigenza della Juventus avrà senz’altro stilato una lista di possibili rinforzi da regalare a mister Allegri. Dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria a gennaio anche i tifosi del resto attendono volti nuovi alla Continassa sognando una squadra sempre più forte. C’è soprattutto un reparto della formazione bianconera che necessita di rinforzi ed è il centrocampo, che anche numericamente ha perso due pedine a gennaio con l’arrivo del solo ex Moenchengladbach.

Calciomercato Juventus, anche l’Arsenal piomba su Gravenberch

Uno dei nomi che è stato accostato nel corso degli ultimi mesi alla Juventus è quello di Ryan Gravenberch. Mediano dell’Ajax giovanissimo ma già con una buona esperienza a livello europeo. Pare intenzionato a cambiare aria in estate (anche perché ha il contratto in scadenza nel 2023) e potrebbe scatenarsi per lui una asta, con base di partenza fissata attorno ai 35 milioni di euro. Come spiega “Todofichajes” in pole position per lui però c’è il Bayern Monaco, che dovrà guardarsi però da un concorrente agguerrito. Anche l’Arsenal infatti pare intenzionato a fare una offerta per il mediano olandese, gli inglesi si aggiungono dunque alla lista delle pretendenti. Difficile dire chi riuscirà a spuntarla, ma se davvero i bianconeri vorranno puntare sul giovane dell’Ajax dovranno sbrigarsi.